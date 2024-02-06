Мова йде про львівські Карпати, які впевнену йдуть до того, щоб сказати Першій лізі України "до побачення". У клубі усі добре розуміють, щоб пройти чемпіонську групу, а згодом виступати в УПЛ потрібне підсилення складу, над яким "зелено-білі" якраз працюють.

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Шукають підсилення серед молоді "гірників"

Було багато чуток щодо приїзду легіонерів, але жоден із них поки що не втілився у реальність. Тепер, схоже, Карпати перемкнулися на шахтарівський вектор.

Нещодавно була інформація, що "леви" орендують 20-річного оборонця Андрія Булезу, який виступав за Минай, але його контракт належить Шахтарю.

Тепер з'явилась інформація, що Карпати хочуть орендувати ще одного молодого футболіста "гірників" Едуарда Козіка, який наразі готується до відновлення сезону на закордонних зборах із Шахтарем. І знову "леви" думають над підсиленням захисту.

Мова йде лише про оренду, адже Козік має чинний контракт із "гірниками", який розрахований до кінця червня 2027-го.

Нагадаємо, що Карпати закінчили перший етап Першої ліги на лідерському місці групи "А". Тим самим "зелено-білі" увійшли у перелік команд, які боротимуться за вихід в УПЛ через чемпіонську групу. За 18 турів підопічні Мирона Маркевича набрали 45 балів.

23 березня "леви" проведуть свій перший офіційний поєдинок у новому 2024-му році. У цей день львів'яни прийматимуть Полтаву.

Раніше також була інформація, що у команду повернеться Юрій Тлумак. Але поки що немає жодної офіційної інформації від львівського клубу.

Що відомо про Едуарда Козіка

20-річний футболіст, який виступає на позиції центрбека. Вихованець волинського футболу, який у 2019-му переїхав у Шахтар U-17.

У донецькому клубі пограв за U-19 та Шахтар-2.

Із лютого по кінець червня 2022-го року був в оренді у Маріуполі.

У липні того ж року доєднався до першої команди "гірників". У футболці головної команди Шахтаря провів вже 8 матчів (5 із яких у поточному сезні-2023/2024), відзначився асистом.

До слова. 6 лютого Карпати проведуть товариський матч проти Куликова у Львові. Після чого вирушать на тренувальний збір у Закарпаття. Адже не отримали дозволу на виїзд за кордон.