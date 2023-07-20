Волю захисникам "Азовсталі": фанат Шахтаря з позивним "Мюнхен" більше року знаходиться в полоні

Журналіст та військовий Віталій Овчаренко розповів про долю воїна, який уже більше року знаходиться у неволі та був свідком пекла, яке влаштували росіяни в Маріуполі та Оленівці. Він закликав надати розголосу справі ув'язнення бійця "Азову" за позивним "Мюнхен".

Стало відомо про тривалий полон, у якому знаходиться людина, яка є частиною фанатського руху Шахтаря. Це медик, який захищав Маріуполь – Олександр із позивним "Мюнхен".

Ми довго мовчали, боячись нашкодити. Але час йде, і нічого не змінюється. Саша "Мюнхен" – боєць полку "Азов" родом із окупованого Донбасу, медик, захисник Маріуполя та представник ультрас донецького Шахтаря – більше року в російському полоні. Пройшовши пекло міських боїв у Маріуполі, пройшовши "Азовсталь", Оленівку та донецький СІЗО, все ще залишається без волі,

– йдеть у повідомленні.

Журналіст зазначає, що також на затягування обміну впливає те, що захисник є уродженцем Донеччини, а це завжди є додатковим фактором, який не дозволяє обмінювати бійців. Адже, на думку окупантів, жителі цього регіону не мають права бути проукраїнськими.

"Обтяжливі обставини – народжений на Донбасі, ультрас донецького Шахтаря, патріот України. Зараз він в полоні! І його не хочуть віддавати. Такою є доля нас, корінних жителів Донбасу, що не зрадили Україну, ставши на її захист зі зброєю в руках, Ми повинні зробити так, щоб його позивний був у всіх на устах – можливо це дасть хоч якесь просування для його якнайшвидшого повернення додому! Свободу всім вірним синам України! Свободу "Мюнхену"!" – написав Овчаренко.

. Багато воїнів полку "Азов" залишаються в полоні російських окупантів. Україна робить усе можливе, щоб повернути їх додому, але поки з цим виникають великі труднощі. З приємних новин – повернення на рідну землю командирів полку

Віримо, що зовсім скоро всі наші захисники та захисниці, які зараз знаходяться в неволі, знову опинятьсяя вдома, а Україна обов'язково переможе.