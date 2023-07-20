Стало известно о длительном плене, в котором находится человек, являющийся частью фанатского движения Шахтера. Это медик, защищавший Мариуполь – Александр с позывным "Мюнхен".
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Нет смысла молчать
Журналист и военный Виталий Овчаренко рассказал о судьбе воина, который уже больше года находится в неволе и был свидетелем ада, который устроили россияне в Мариуполе и Еленовке. Он призвал предоставить огласку делу заключения бойца "Азова" с позывным "Мюнхен".
Мы долго молчали, боясь навредить. Но время идет, и ничего не меняется. Саша "Мюнхен" – боец полка "Азов" родом из оккупированного Донбасса, медик, защитник Мариуполя и представитель ультрас донецкого Шахтера – больше года в плену. Пройдя ад городских боев в Мариуполе, пройдя "Азовсталь", Еленовку и донецкий СИЗО, все еще остается без воли,
– говорится в сообщении.
Журналист отмечает, что также на затягивание обмена влияет то, что защитник является уроженцем Донбасса, а это всегда является дополнительным фактором, не позволяющим обменивать бойцов. Ведь, по мнению окупантов, жители этого региона не имеют права быть проукраинскими.
"Обременительные обстоятельства – рожденный на Донбассе, ультрас донецкого Шахтера, патриот Украины. Сейчас он в плену! И его не хотят отдавать. Такова судьба нас, коренных жителей Донбасса, которые не изменили Украине, став на ее защиту с оружием в руках, Мы должны сделать так, чтобы его позывной был у всех на устах – возможно это даст хоть какое-то продвижение для его скорейшего возвращения домой! Свободу всем верным сынам Украины! Свободу "Мюнхену"!" – написал Овчаренко.
Верим, что совсем скоро все наши защитники и защитницы, которые сейчас находятся в неволе, снова окажутся дома, а Украина обязательно победит.