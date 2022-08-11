Футболка з цифрою 0: уболівальник Реала тонко висміяв Мбаппе – ефектне фото

Мадридський Реал 11 серпня став володарем Суперкубка УЄФА. "Королівський клуб" обіграв німецький Айнтрахт.

Жодного трофея Ліги чемпіонів

Поєдинок закінчився перемогою Реала з рахунком 2:0. Голи у футболці "вершкових" забивали Давід Алаба та Карім Бензема, пише 24 канал.

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Стадіон у Фінляндії заповнили фанати обох клубів. Один із уболівальників "Королівського клубу" вирішив виділитись поміж інших.

Чоловік тримав у руках футболку зірки ПСЖ Кіліана Мбаппе, якого активно сватали у Реал. На футболці був нульовий номер, а під ним слова "кубків Ліги чемпіонів".

Ось так фанат Реала посміявся з Мбаппе, який ще не здобув жодного трофея Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що 28 травня 2022 року Реал у фіналі Ліги чемпіонів мінімально обіграв Ліверпуль (0:1) та здобув свій 14-й трофей цього турніру.



Фанат Реала потролив зірку ПСЖ / Фото Getty Images