Потіснив легендарного Рауля

Перша частина кубкового матчу закінчилась мінімальною перемогою Реала. Рахунок у зустрічі відкрив Алаба після помилку захисту Айнтрахта.

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Після відпочинку на 65-й хвилині Бензема подвоїв перевагу "Королівського клубу" у рахунку. Карім в один дотик замкнув передачу від Вінісіуса.

Цей гол став для французького нападника знаковим. Капітан "вершкових" забив свій 324 м'яч. Тепер Бензема посідає друге місце у рейтингу найкращих бомбардирів в історії Реала. Французу вдалось переплюнути результативність легендарного Рауля, в активі якого було 323 голи.

Попереду на вершині з 450 голами лише Кріштіану Роналду.

Найближчим до трійки лідерів йде Альфредо Ді Стефано, який покинув цей світ ще у 2014-му – 308 м'ячів.

Відео голу Бензема

Бензема на відміну від Роналду ще може покращити свою результативність у футболці мадридського клубу.

Вже 14 серпня Реал у першому турі нового сезону Ла Ліги зіграє на виїзді проти Альмерії. Початок зустрічі о 23:00 за Києвом.