Реал – Айнтрахт 2:0

Голи: Алаба, 37, Бензема, 65

Команди обережно розпочали поєдинок, жодних загроз біля обох воріт не було. Реал більше контролював м'яч, але перший небезпечний момент був саме біля володінь "Королівського клубу", пише 24 канал.

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Камада вийшов віч-на-віч із голкіпером, але пробив прямо туди, де стояв Куртуа. От і перший момент змарнував Айнтрахт.

Мадридці відповіли ще гострішим моментом. Вальверде класно знайшов у штрафному суперника Бензема. Карім перевів далі на Вінісіуса, але м'яч з лінії воріт вибив Тута. Центрбек став справжнім героєм моменту та кривдником Реала.

Іспанський голкіпер "вершкових" впорався з ударом Кнауффа.

Невисокий темп футболу показували команди у першому таймі.

Фіаско захисту Айнтрахта

На 37-й хвилині рахунок у матчі було відкрито 1:0. Кутовий для Реала став гольовим. Бензема найкраще зіграв на другому поверсі, м'яч від голови Каріма полетів на голову Каземіро, який скинув на вільного Алабу. Австрієць вже у порожні ворота розмочив нулі на табло. Захист Айнтрахта повністю відпустив захисника суперника. "Королівський клуб" повів у поєдинку.

Відео голу Алаби

Наприкінці першої 45-хвилинки підопічні Карло Анчелотті активізувались в атаці. Кросс класно віддав на Бензема. Карім майстерно обробив та другим дотиком пробив зовсім поруч зі стійкою німецьких воріт.

Вінісіус отримав передачу від Бензема, але з його ударом у дальній кут впорався Трапп.

Вже у наступній атаці Каземіро пристрілювався з-за меж штрафного – Трапп був на місці.

Реал заробив право на небезпечний штрафний. Але заготовлений розіграш стандарту провалився. Вальверде низом влучив у стінку з гравців Айнтрахта.

Реал з мінімальною перевагою у рахунку пішов на відпочинок 1:0.

Нестримний Бензема

Другий тайм розпочався з контролю м'яча від Реала.

Айнтрахт вибіг у стрімку контратаку, Ліндстрем прорвався флангом, але Каземіро наче справжній лев дограв до кінця та не дозволив супернику створили загрозу воротам Куртуа.



Реал – Айнтрахт / Фото з твітеру Super Cup

Вінісіус на 55-й хвилині змарнував чудову нагоду подвоїти перевагу Реала. Але дива реакції на лінії воріт продемонстрував Трапп, який парирував постріл Жуніора впритул.

У середині другого тайму Каземіро перевірив на міцність каркас воріт німецького клубу – поперечина врятувала володіння Траппа від другого пропущеного голу.

Кнауфф шведою пробив із правою по воротах "вершкових" – Куртуа легко забрав м'яч до рук.

На 65-й хвилині Бензема подвоїв перевагу мадридців. Вінісіус віддав на вільного Каріма, який ударом в один дотик легко переграв голкіпера суперника – 2:0.

Другий гол Реала: дивіться відео

Після другого голу Реал дещо віддав м'яч під контроль німецькому супернику, але мадридський клуб добре діяв в обороні.

Реал ще декілька разів виходив у стрімку атаку. Однак жодна з них не закінчилась небезпекою.

Мадридський клуб впевнено обіграв Айнтрахт 2:0. Реал – переможець Суперкубка УЄФА.