Ни одного трофея Лиги чемпионов
Поединок окончился победой Реала со счетом 2:0. Голы в футболке "сливочных" забивали Давид Алаба и Карим Бензема, пишет 24 канал.
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Стадион в Финляндии заполнили болельщики обоих клубов. Один из болельщиков "Королевского клуба" решил выделиться среди других.
Мужчина держал в руках футболку звезды ПСЖ Килиана Мбаппе, которого активно сватали в Реал. На футболке был нулевой номер, а под ним слова "кубков Лиги чемпионов".
Вот так фанат Реала посмеялся над Мбаппе, который еще не завоевал ни одного трофея Лиги чемпионов.
Напомним, что 28 мая 2022 года Реал в финале Лиги чемпионов минимально обыграл Ливерпуль (0:1) и завоевал свой 14-й трофей этого турнира.
Фанат Реала потролил звезду ПСЖ / Фото Getty Images
- Мбаппе перешел в ПСЖ в 2018-м, покинув Монако.
- Футболист подписал контракт до конца июня 2025 года.
- Из ПСЖ получал только трофеи во Франции.