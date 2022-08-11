Ни одного трофея Лиги чемпионов

Поединок окончился победой Реала со счетом 2:0. Голы в футболке "сливочных" забивали Давид Алаба и Карим Бензема, пишет 24 канал.

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Стадион в Финляндии заполнили болельщики обоих клубов. Один из болельщиков "Королевского клуба" решил выделиться среди других.

Мужчина держал в руках футболку звезды ПСЖ Килиана Мбаппе, которого активно сватали в Реал. На футболке был нулевой номер, а под ним слова "кубков Лиги чемпионов".

Вот так фанат Реала посмеялся над Мбаппе, который еще не завоевал ни одного трофея Лиги чемпионов.

Напомним, что 28 мая 2022 года Реал в финале Лиги чемпионов минимально обыграл Ливерпуль (0:1) и завоевал свой 14-й трофей этого турнира.



Фанат Реала потролил звезду ПСЖ / Фото Getty Images