Фанат мастурбував на трибунах під час матчу у Франції: за справу взялась поліція
22 вересня 2021 , 16:32Читать новость на русском
Джерело:lavoixdunord.fr
Поєдинок між Ліллем і Лансом у чемпіонаті Франції з футболу запам'ятався не лише масовою бійкою на стадіоні. Поліція затримала уболівальника Лілля за мастурбацію на стадіоні.
Мастурбував на камеру
Фанат мастурбував прямо на трибуні перед уболівальниками команди суперника.
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Чоловік потрапив в об'єктиви камер, тепер йому загрожує позбавлення волі на один рік і штраф розміром 15 тисяч євро.
- Цей інцидент не був єдиним в матчі. У перерві зустрічі вболівальники Ланса вибігли на поле, попрямували до сектору фанів Лілля і почали з ними бійку. Стюарди не впоралися з наведенням ладу на стадіоні – довелося вдатися до допомоги поліції. Матч призупинили і відновили через півгодини після запланованого старту другого тайму.
- Ланс обіграв Лілль з рахунком 1:0, єдиний м'яч забив Пшемислав Франковський.