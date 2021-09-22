Мастурбировал на камеру
Фанат мастурбировал прямо на трибуне перед болельщиками команды соперника.
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Мужчина попал в объективы камер, теперь ему грозит лишение свободы на один год и штраф размером 15 тысяч евро.
- Этот инцидент не был единственным в матче. В перерыве встречи болельщики Ланса выбежали на поле и направились к сектору фанатов Лилля и начали с ними драку. Стюарды не справились с наведением порядка на стадионе – пришлось прибегнуть к помощи полиции. Матч приостановили и возобновили через полчаса после запланированного старта второго тайма.
- Ланс обыграл Лилль со счетом 1:0, единственный мяч забил Пшемыслав Франковский.