Мастурбував на камеру

Фанат мастурбував прямо на трибуні перед уболівальниками команди суперника.

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Чоловік потрапив в об'єктиви камер, тепер йому загрожує позбавлення волі на один рік і штраф розміром 15 тисяч євро.