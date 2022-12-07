Окупанти вбили фаната Карпат Ярослава Корду у день Збройних сил України

Один із вболівальників львівського клубу віддав своє життя за незалежність України. Хлопця було вбито під час виконання бойового завдання.

Прикра новина надійшла у розташування футбольного клубу Карпати. У боях за незалежність України загинув фанат команди Ярослав Корда.

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Про це львів'яни повідомили на своєму офіційному сайті. Хлопець загинув на фронті 6 грудня в день ЗСУ під час виконання бойового завдання. Клуб висловив співчуття рідним та близьким Ярослава.

Дякуємо батькам Героя за патріотичне виховання. Дякуємо за підтримку футбольного клубу Карпати! Дякуємо за жертовність у боротьбі за перемогу України! Вічна пам'ять,

– написано в заяві.

Раніше російські фашисти забрали життя вихованця рівненського Вереса Володимира Киричука. Хлопцю було всього 23 роки.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та знайомим загиблого. Ніколи не пробачимо окупантам жодної смерті захисника України. Ворог буде покараний. Слава Україні!