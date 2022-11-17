Війна продовжує забирати найкращих представників українського народу. Поблизу Бахмута загинув уродженець Донбасу, майстер спорту з гандболу Євген Колесніченко.

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З перших днів повномасштабного вторгнення Євген записався до Київської самооборони, а потім захищав Україну в найгарячіших точках фронту. Про загибель героя повідомила його дружина.

Поки я ще у шоці й можу це написати. Жені більше немає. Він загинув у районі Бахмута. Рідний Донбас не відпустив його,

– написала Євгенія Колесніченко у Facebook.

Нагадаємо, Євген Колесніченко був майстром спорту з гандболу. У складі донецького Шахтаря він тричі ставав чемпіоном України. Крім того, Колесніченко викликався в національну команду.

У Євгена залишилися дружина Євгенія і троє дітей.

Раніше ми повідомляли, що у боях проти російських окупантів загинув колега олімпійського чемпіона Жана Беленюка Дмитро Шпак.