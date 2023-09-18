Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий на 69-й хвилині завдяки точному удару Леандро Троссара. Арсенал завдав Евертону домашньої поразки.

Оце так Клуб УПЛ отримав трансферний бан через легіонера, який не зіграв жодної хвилини

Знайшли українську підтримку на стадіоні Евертона

Віталій Миколенко та Олександр Зінченко розпочали поєдинок зі старту. Якщо Миколенко провів повний матч на фланзі захисту Евертона, то Зінченко відіграв 80 хвилин. На полі у складі Арсенала українця замінив Такехіро Томіясу.

Після фінального свистка українські футболісти тепло зустрілись. Хлопці перекинулись декількома словами прямо на футбольному полі, поки прямували до трибуни з українськими фанатами. Зінченко та Миколенко подякували їм за підтримку, потиснувши землякам руки.

Після чого Зінченко ще подякував іншим уболівальникам на трибуні. Та обидва попрямували у підтрибунне приміщення стадіону "Гудісон-Парк".

Ось так наших зіркових футболістів збірної підтримують у багатьох куточках планети, а не лише у рідній країні. Адже у Великій Британії живе та переїхало після 24 лютого 2022 року величезна кількість українців.

Зустріч Зінченка та Миколенка з українськими фанатами: дивіться відео

Відзначимо, що Зінченко вчетверте вийшов на футбольне поле у цьому сезоні, а Миколенко – вдруге.

Після 5-ти турів АПЛ Арсенал із 13 очками (стільки ж у третього Ліверпуля) посідає 4-ту позицію. Щодо Евертона, то "іриски" йдуть у зоні вильоту – лише 1 бал та 18-те із 20-ти клубів місце.