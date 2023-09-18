Нідерландський лівий захисник прийшов у Рух 26 січня 2022 року на правах вільного агента. Адже 1 липня 2021 року покинув нідерландську Спарту.

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Втік та ще й наробив проблем

Вже через менше, як місяць Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Яке злякало легіонера. Лассіна Фає в односторонньому порядку розірвав контракт із "жовто-чорними" та покинув Львів.

Однак на цьому нідерландець не зупинився та вирішив вибити із львівського клубу компенсацію у розмірі 316 тисяч євро плюс ще 5% річних. Для цього Фає звернувся у суд, який частково задовольнила вимоги футболіста.

Але сума компенсації зменшилась аж у 13 разів та склала 24 тисячі євро плюс 5% річних на цю суму. Інші вимоги були відхилені Палатою з вирішення спорів Футбольного трибуналу ФІФА.

Чи зробив футболіст добре у цьому випадку, що подав на Рух у суд? Складно сказати. Адже клуб УПЛ має можливість стягнути з Фає штрафні кошти за те, що Лассіна в односторонньому порядку розірвав угоду без поважної причини. Захисник може сплатити українському клубу 500 тисяч доларів.

У жовто-чорній футболці Фає так і не зіграв жодного матчу, але наробив проблем львівському клубу, на який наклали трансферний бан. Аби Рух позбувся цієї проблеми, йому потрібно виплатити кошти Фає, що вони зроблять вже найближчим часом.

Відзначимо, що після Руха Фає опинився у далекій Канаді, де пограв за Йорк Юнайтед (14 матчів). Після чого у липні 2023-го повернувся до рідних Нідерландів, підписавши угоду з Телстаром (до кінця сезону-2023/2024), за який відіграв вже 6 поєдинків.

До слова. Рух непогано розпочав новий сезон УПЛ-2023/2024. Після 6-ти зіграних матчів підопічні Віталія Пономарьова йдуть на 6-му місці, набравши 11 балів. У попередньому турі львів'яни несподівано поступились на виїзді дебютанту першості черкаському ЛНЗ.