Единственный и победный гол во встрече был забит на 69-й минуте благодаря точному удару Леандро Троссара. Арсенал нанес Эвертону домашнее поражение.

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Нашли украинскую поддержку на стадионе Эвертона

Виталий Миколенко и Александр Зинченко начали поединок со старта. Если Миколенко провел полный матч на фланге защиты Эвертона, Зинченко отыграл 80 минут. На поле в составе Арсенала украинца заменил Такехиро Томиясу.

После финального свистка украинские футболисты тепло встретились. Ребята перекинулись несколькими словами прямо на футбольном поле, пока шли к трибуне с украинскими фанатами. Зинченко и Миколенко поблагодарили их за поддержку, пожав землякам руки.

После чего Зинченко еще поблагодарил других болельщиков на трибуне. И оба направились в подтрибунное помещение стадиона "Гудисон-Парк".

Так наших звездных футболистов сборной поддерживают во многих уголках планеты, а не только в родной стране. Ведь в Великобритании живет и переехал после 24 февраля 2022 года огромное количество украинцев.

Встреча Зинченко и Миколенко с украинскими фанатами: смотрите видео

Отметим, что Зинченко в четвертый раз вышел на футбольное поле в этом сезоне, а Миколенко – во второй раз.

После 5-ти туров АПЛ Арсенал с 13 очками (столько же у третьего Ливерпуля) занимает 4-ю позицию. Что касается Эвертона, то "ириски" идут в зоне вылета - всего 1 балл и 18-е из 20-ти клубов место.