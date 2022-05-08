Eurosport хоче, щоб Беккер коментував Ролан Гаррос із в’язниці

Відомого німецького тенісиста Бориса Беккера засудили до в'язниці. Річ у тім, що він приховував свої активи.

Наразі невідомо, чи можливо це

Експерша ракетка світу може продовжити роботу коментатором із в’язниці. Eurosport бажає, аби він коментував Ролан Гаррос.

До теми Легендарного тенісиста Беккера засудили до 2,5 років ув'язнення

Легендарний тенісист співпрацює з цим каналом. Спортивний коментатор Франк Верндл розповів, що керівництво не хоче розривати контракт із Беккером та розраховує, що Борис зможе коментувати майбутній Ролан Гаррос прямо з в’язниці.

Зараз менеджери Eurosport з’ясовують у юристів Беккера, чи вдасться організувати для нього домашню студію у в’язниці,

– сказав коментатор.

Проте у в’язниці, де екстенісист має відбувати ув’язнення, заборонено навіть мати при собі мобільний телефон.

Що відомо про справу легендарного тенісиста

Беккера засуджено до двох з половиною років в’язниці. Його визнали винним у порушенні закону про банкрутство та приховування активів.

Після того як тенісиста у 2017 році об'явили банкрутом, Беккер вивів зі свого бізнес-рахунку 390 тисяч фунтів, не задекларував нерухомість у Німеччині та приховав 825 тисяч євро боргу.

Кар'єра Беккера

Беккер – один з найуспішніших тенісистів.

У 1992 році він здобув олімпійське золото. Шість разів перемагав на турнірах Grand Slam.

За свою кар'єру він здобув три професійні нагороди: чемпіона світу з ITF (1989), гравця року ATP (1989) та найбільш вдосконаленого гравця ATP (1985).

2022 року кваліфікація Ролан Гаррос стартує 16 травня, а ігри основної сітки пройдуть з 22 травня до 5 червня.

Торік чемпіоном у чоловіків став серб Новак Джокович, а у жінок – Барбора Крейчикова з Чехії.

Чемпіони змагань отримають по 2,2 мільйона євро, що трохи менше, ніж у сезоні-2019 (2,3 мільйона євро), але на 700 тисяч євро більше, ніж минулого року, коли змагання проводилися з коронавірусними обмеженнями.