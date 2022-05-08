Пока неизвестно, возможно ли это

Экспертная ракетка мира может продолжить работу комментатором из тюрьмы. Eurosport хочет, чтобы он комментировал Ролан Гаррос.

До теми Легендарного тенісиста Беккера засудили до 2,5 років ув'язнення

Легендарный теннисист сотрудничает с этим каналом. Спортивный комментатор Франк Верндл рассказал, что руководство не хочет расторгать контракт с Беккером и рассчитывает, что Борис сможет комментировать будущий Ролан Гаррос прямо из тюрьмы.

Сейчас менеджеры Eurosport выясняют у юристов Беккера, удастся ли организовать для него домашнюю студию в тюрьме.

– сказал комментатор.

Однако в тюрьме, где экс-тенсист должен отбывать заключение, запрещено даже иметь при себе мобильный телефон.

Что известно о деле легендарного теннисиста

Беккер приговорен к двум с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в нарушении закона о банкротстве и сокрытии активов.

После того, как теннисиста в 2017 году объявили банкротом, Беккер вывел из своего бизнес-счета 390 тысяч фунтов, не задекларировал недвижимость в Германии и скрыл 825 тысяч евро долга.

Карьера Беккера

Беккер – один из самых успешных теннисистов.

В 1992 году он завоевал олимпийское золото. Шесть раз побеждал на турнирах Grand Slam.

За свою карьеру он получил три профессиональных награды: чемпиона мира по ITF (1989), игрока года ATP (1989) и наиболее усовершенствованного игрока ATP (1985).

2022 квалификация Ролан Гаррос стартует 16 мая, а игры основной сетки пройдут с 22 мая по 5 июня.

В прошлом году чемпионом у мужчин стал серб Новак Джокович, а у женщин – Барбора Крейчикова из Чехии.

К слову. Чемпионы соревнований получат по 2,2 миллиона евро, что немного меньше, чем в сезоне-2019 (2,3 миллиона евро), но на 700 тысяч евро больше, чем в прошлом году, когда соревнования проводились с коронавирусными ограничениями.