В Естонії вимагають покарати капітана збірної через новорічну вечерю із тренером Росії: фото

Костянтин Васильєв вирішив відсвяткувати Новий рік разом із Валерієм Карпіним та ще кількома естонцями. Гравець вже виступав в РФ, але поїхав звідти після початку війни в Україні у 2014 році.

Після початку повномасштабної війни проти України російський спорт почали відсторонювати від змагань. Команди з РФ не допускають до престижних турнірів, а спортсменів змушують виступати під нейтальним прапором.

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Втім представники РФ все ж таки іноді проникають в цивілізований світ. Нещодавно у соцмережах з'явилась фотографія капітана збірної Естонії Костянтина Васильєва на Новий рік.

Гравець Флори опинився на одному знімку із головним тренером збірної Росії Валерієм Карпіним. Також у цій компанії був колишній гравець Карпат Сергій Зеньов та найкращий бомбардир в історії збірної Естонії Андрес Опер.



Естонська компанія з Валерієм Карпіним / інстаграм Андрія Степанова

Ця світлина викликала обурення у Естонії. Вболівальники національної збірної вимагають від головного тренера позбавити Васильєва капітанської пов'язки. Сам Васильєв прокоментував цю зустріч так:

Я не можу сказати нічого більше того, що є на фотографії. Так, ми зустрілись. Нормальна вечеря та розмови про футбол. Складно щось ще відповісти з цього приводу,

– заявив футболіст.

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Варто відзначити, що Костянтин встиг пограти три роки у чемпіонаті Росії за Амкар з Пермі. Правда, це було ще до початку війни в Україні (2011-2014), адже саме після цього Васильєв перейшов у польський Пяст.