Ешторіл – Бенфіка 0:1

Гол: Антоніу Сілва, 90+3

Бенфіка зуміла вирвати перемогу в Ешторіла лише у компенсований час. Голом відзначився 19-річний центральний захисник "орлів" Антоніу Сілва, пише 24 Канал.

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Як зіграв український голкіпер

Анатолій Трубін відіграв на полі увесь ігровий час. На його рахунку 4 сейви. Український голкіпер вдруге здійснив кліншит – зберіг ворота "сухими". Статистичний портал Sofascore поставив оцінку Трубіну 7,5 бала.

Зазначимо, що свій перший "сухий" матч за Бенфіку Анатолій провів в минулому турі, коли "орли" перемогли принципового суперника Порту з рахунком 1:0.

Загалом український голкіпер зіграв за свою нову команду вже 6 матчів, у яких пропустив 5 м'ячів.

У чемпіонаті Португалії Бенфіка впевнено лідирує після 8 зіграних турів. Команда Рогера Шмідта зазнала лише однієї поразки в стартовому турі.

Відеоогляд матчу Ешторіл – Бенфіка