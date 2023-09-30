У новій кампанії до матчу сьомого туру команди підходили також лідерами чемпіонату – Бенфіка мала 15 очок після шести турів, а Порту – 16. Це було перше португальське "класико" для Анатолія Трубіна, який приєднався до "орлів" на наступний день після їх перемоги над "драконами" у Суперкубку Португалії, пише 24 Канал.

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Вдала гра від Трубіна

Після трансферу із Шахтаря до Бенфіки Трубін відіграв три матчі за лісабонський клуб: проти Візели (2:1), Зальцбурга (0:2) та Портімоненсе (3:1). У кожному з цих поєдинків український голкіпер пропускав бодай один гол, а в його ворота призначали пенальті (два з чотирьох суперники не реалізували).

І ось, у найважливішому поки матчі в новому клубі Анатолію вдалося оформити перший "кліншит". Всього українець здійснив 2 сейви, але найефектніший з них безумовно стався на 40-й хвилині матчу. Українець відбив гарматний удар Пепе з дальньої дистанції під поперечину за рахунку 0:0.

Дивіться відео з найкращим сейвом Трубіна в матчі

За 90 хвилин на полі Анатолій Трубін зробив 2 сейви, двічі вдало вийшов на м’яч, перехопив 2 навіси, зробив 26 дотиків до м’яча, віддав 10 точних передач з 15, виграв 1 верхову дуель та зробив 1 відбір м’яча. За версією WhoScored, саме українець став найкращим гравцем матчу, отримавши оцінку 7,7 – найкраща у складі обох команд.

Перемогу ж лісабонці здобули завдяки єдиному голу в матчі, який забив Анхель Ді Марія на 68-й хвилині матчу.

Таким чином, Бенфіка вперше в сезоні очолила турнірну таблицю чемпіонату Португалії. Наразі у неї 18 очок, а у Спортінга та Порту по 16, щоправда у "левів" є матч у запасі.

Довідка. Наступний матч команда Трубіна зіграє у Лізі чемпіонів. Суперником буде чинний фіналіст турніру – Інтер, який влітку також був зацікавлений у трансфері Анатолія. Матч відбудеться 3 жовтня о 22:00 на стадіоні міланців.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Порту