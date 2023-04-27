З іншої планети: Голанд за 7 матчів до кінця встановив рекорд за голами у сезоні АПЛ

Ерлінг Голанд продовжує знищувати усе на своєму шляху, включаючи рекорди. Норвезький нападник не знає слова "стоп".

Ерлінг Голанд забив 33-ій гол у одному сезоні Англійської Прем'єр-ліги. Нападник Манчестер Сіті у активі має ще 7 матчів у активі, пише 24 Канал.

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Без періоду адаптації

Норвезький форвард зміг відзначитися у чемпіонській зустрічі проти Арсенала (4:1). Гол у ворота "канонірів" став для Голанда 33-ім у поточному сезоні (у 31-у матчі АПЛ), що дозволило йому "переплюнути" попередній рекорд, який належав вінгеру Ліверпуля Мохамеду Салаху. Єгипетський футболіст зміг 32 рази відзначитися у ворота суперника за цілий сезон.

Цікаво, що до завершення поточного розіграшу титулу Англійської Прем'єр-ліги ще залишається 7 поєдинків, а це означає, що Голанд має нагоду "наколотити" ще більше голів та ускладнити побиття рекорду для наступного "футбольного прибульця", який наважиться кинути виклик здобутку Ерлінга.

Варто додати, коли сезон АПЛ складався з 44 матчів (наразі в найвищому дивізіоні Англії грають 38 поєдинків), то рекордсменами були Енді Коул та Алан Ширер, які змогли забити по 34 гола за такий "довгий сезон". Проте Голанд має усі шанси побити і цей рекорд, маючи в активі на 6 матчів менше.