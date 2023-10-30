Голанд без нагороди не залишився: форвард отримав трофей Мюллера на церемонії Золотий м'яч 2023

Норвезький нападник Ерлінг Голанд отримав трофей імені Герда Мюллера. Його на церемонії нагородження Золотий м'яч вручають найкращому нападнику за підсумками сезону.

В Ерлінга Голанда видався доволі феноменальний сезон 2022/2023. Він перейшов до англійського Манчестер Сіті, з яким одразу оформив требл: виграв чемпіонат Англії, Лігу чемпіонат та Кубок Англії.

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Загалом за сезон 2022/2023 Ерлінг Голанд провів за Манчестер Сіті 53 матчі, в яких забив 52 голи. Також в нього 11 матів та 11 голів в матчах за збірну Норвегії.

Голанд забив 36 голів в чемпіонаті Англії, ставши найкращим бомбардиром турніру. Ще 12 голів на його рахунку в Лізі чемпіонів, де він став переможцем гонки бомбардирів.

Попри оформлений требл, нападник так і не став переможцем Золотого м'яча в 2023 році. Він посів лише друге місце в голосуванні, поступившись Ліонелю Мессі, який у 2022 році зі збірною Аргентини став чемпіоном світу.