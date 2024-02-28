Голанд оформив другий пента-трик на Манчестер Сіті, познущавшись з аутсайдера АПЛ: відео голів

Ерлінг Голанд продовжує розносити суперників в Англії, тепер настала черга Лутона. Норвезький форвард Манчестер Сіті забив п'ять голів у матчі Кубка Англії, чотири з них – з пасу Де Брюйне.

Лутон – Манчестер Сіті 2:6

Голи: Кларк, 45, 52 – Голанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72.

Цього тижня в Англії проходять матчі місцевого Кубка. На вівторок була винесена гра за участю чемпіона АПЛ Манчестер Сіті, який поїхав в гості до новачка еліти Лутона, пише 24 канал.

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Голанд та Де Брюйне знищують суперника

Підопічні Гвардіоли були явними фаворитами, тим паче тренер застосував лише мінімальну ротацію. З перших хвилин вийшли лідери Сіті Ерлінг Голанд та Кевін Де Брюйне.

І саме вони влаштували феєрію на стадіоні "Кенілворт Роуд", оформивши три голи ще у першому таймі. У всіх випадках Де Брюйне асистував на Голанда. Спочатку норвежець відкрив рахунок після прострілу, а згодом реалізував два виходив віч-на-віч.

Перед перервою Лутон скоротив відставання завдяки крутому дальньому пострілу Кларка. Однак це не зупинило Голанда, який продовив феєрію після перерви. Свій четвертий м/яч Ерлінг забив знову з паса Де Брюйне, у якого за вечір покер з асистів.

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Другий пента-трик Ерлінга

Саме же Голанд довів справу аж до пента-трику, забивши п'ятий гол у ворота Ортеги. Для норвежця це вже другий пента-трик в клубній кар'єрі, попередній він оформив у минулому сезоні у ворота Лейпцига в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

. За свою кар'єру Голанд вже у 18-ий раз забив три або більше голів. Із них на рахунку Ерлінга 14 хет-триків та по два покери і пента-трики. Крім того, норвежець аж 44 рази оформлював дубль.

Зрештою МанСіті та Лутон забили ще по голу та завершили суперматч з рахунком 6:2 на користь манкуніанців. Манчестер доєднується до списку чвертьфіналістів Кубка, де вже є Лестер, Ньюкасл та Ковентрі. Ще четверо щасливчиків визначаться сьогодні, 28 лютого.

Відеоогляд матчу Лутон – Манчестер Сіті