Еріксен приступив до тренувань вперше після зупинки серця на Євро-2020
Джерело:Sky Sports
Данський футболіст Крістіан Еріксен відновив тренування. Він вперше повернувся до тренувального процесу після того, як в нього сталася зупинка серця під час матчі Євро-2020 в червні.
Перше тренування в рідному клубі
Еріксен приступи до тренувань на базі футбольного клубу Оденсе. Саму тут він виступав на молодіжному рівні, поки не перейшов у нідерландський Аякс. Окрім того, півзахисник мешкає неподалік цих тренувальних полів.
Однак тренується Еріксен самостійно.
Це вперше Еріксен приступив до тренувань після того, як 12 червня 2021 року в нього сталася зупинка серця під час матчу збірної Данії проти Фінляндії на Євро-2020. Гравець нерухомо впав на поле в кінці першого тайму. Йому одразу надали допомогу медики, які були на полі. А згодом його доставили до лікарні.
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Еріксен не може грати за Інтер
Еріксен є гравцем італійського Інтера. Але він не може продовжити кар'єру в Італії. Після зупинки серця йому встановили кардіостимулятор. В Італії заборонено виступати футболістам з ним.
Інтер заявив, що готовий допомогти Еріксену підшукати новий клуб.
В Оденсе поки не знають, скільки часу Еріксен тренуватиметься в них. Але готові надати йому всі умови для тренування.