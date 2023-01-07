Колишній нападник Арсенала Ентоні Стоукс потрапив до скандальної ситуації. Ексфутболіст був заарештований за перевезення наркотиків.
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Поліція Дубліна зупинила авто Стоукса через небезпечну їзду. Ентоні довелось переслідувати, але врешті решт його та пасажира машини затримали.
Під час обшуку у салоні автомобіля знайшли наркотики. Загальна сума вартості заборонених речовин становила 4,5 тисячі євро. Стоукса заарештували, але пізніше випустили під заставу. На ексфутболіста очікує суд.
Чим запам'ятався Ентоні Стоукс
Ентоні є вихованцем лондонського Арсенала, але за команду Арсена Венгера провів лише один матч (точніше, 2 хвилини в Кубку). Пізніше Стоукс представляв цілу плеяду клубів – Фалкірк, Сандерленд, Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелас, Хіберніан, Селтік, Блекберн, Аполлон, Трактор, Адана Демірспор, Персеполіс та Лівінгстон.
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Професійну кар'єру футболіст завершив у 2020 році у віці всього 32 років. Серед його трофеїв – чотири чемпіонства Шотландії із Селтіком та три Кубки країни (із Селтіком та Хіберніаном). Крім того, Стоукс відіграв дев'ять поєдинків за збірну Ірландії.
Проблеми Стоукса із законом:
- У 2013 році нападник побив паркувальника нічного клубу, зламавши йому ніс та два зуби
- Суд заарештував Ентоні на два роки умовно та змусив його сплатити 232 тисячі євро на користь потерпілого.
- У 2019 році Стоукс визнав себе винним у переслідуванні своєї колишньої дівчини та її матері.
- Форварда заарештували на вісім місяців і заборонили контактувати з жінками протягом чотирьох років,
- У 2021 році Ентоні звинуватили за удар головою перехожого. Втім свідок та постраждалий так і не надали показань проти ексфутболіста.