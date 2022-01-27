Ніколаса Ск'яппакассе затримали в автомобілі, коли він направлявся на стадіон, де мав відбутися товариський матч між Пеньяролем та Насьйоналем в Уругваї. Поліція проводила огляд на дорозі та зупинила автомобіль, де перебував футболіст. Зважаючи, що він почав нервово поводитися, правоохоронці вирішили детальніше оглянути автомобіль.

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В худі футболіста виявили пістолет Smith & Wesson калібру 9 міліметрів та 8 куль до нього. Також під час огляду в автомобілі виявили таблетку наркотиків. За кермом був 22-ічний чоловік з судимістю, також в автомобілі перебували двоє дівчат 18 та 22 років.

За даними журналістів, Ск'яппакассе, коли побачив поліцейських, намагався позбутися пістолета. Але не встиг цього зробити.

Зброю він планував пронести на стадіон, де передати іншому чоловікові.

Поки футболіста затримали. Зараз вирішується, які обвинувачення йому будуть висунуті.

Ніколас Ск'яппакассе є 23-річним уругвайським нападником. В 17 років він перейшов до мадридського Атлетіко. Але виступав за молодіжну команду – за основу не провів жодної гри. Після цього він відправився в оренди.

У 2020 році він став гравцем італійського Сассуоло. Саме цій команді належить контракт футболіста.

У 2021 році гравець відправився в оренду в Пеньярол. В січня 2022 року термін оренди закінчився, але в клубі хотіли продовжити з ним угоду. Тепер після випадку із затримання, в клубі вирішили переглянути це рішення.