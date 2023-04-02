33-річний ексчемпіон світу Ентоні Джошуа не надто яскраво, але переміг американського боксера Джермейна Франкліна. Наступна мета Ей-Джея – зустріч зі співвітчизником та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

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Джошуа: М'яч на стороні Ф'юрі

Одразу після перемоги над Франкліном Ентоні звернувся до вболівальників. Колишній король хевівейту, заручившись підтримкою публіки, кинув виклик скандальному Тайсону Ф'юрі.

Я виступаю заради вболівальників. І мені відомо, чого вони хочуть. Вони ж кажуть "Ф'юрі", вірно? М'яч на його боці. Для мене абсолютно точно буде честю битися за титул чемпіона світу за версією WBC. Я стою тут і з гордістю виголошую, що це було б для мене честю. Де б ти зараз не був, ти мене чуєш. Ти знаєш мій менеджмент, знаєш мого промоутера, ми спілкувалися з тобою раніше. Так давай продовжимо це, і я сподіваюся, ми зможемо все зробити швидше раніше, ніж пізніше. Ми ж все-таки не стаємо молодшими,

– заявив Джошуа.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі зірвав поєдинок за абсолют проти Олександра Усика. Жадібне "Пузо" захотів отримати більше грошей, а в результаті залишився ні з чим. Можливо це стане уроком для "Циганського короля" і він погодиться на бій з Джошуа.