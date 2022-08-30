Гарсія: Він не мав важких нокаутів, не мав серйозних травм

За словами фахівця, Джошуа не планує покидати ринг після поразки від Олександра Усика. Тренер вважає, що Ентоні ще проведе не один поєдинок.

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Джошуа ще досить молодий. Він не мав важких нокаутів, не мав серйозних травм. І психологічно я бачу, що він вважає, що ще не закінчив своєї роботи, що він може продовжувати битися в суперважкому дивізіоні. Ніхто не може сказати, що Джошуа робить недостатньо,

– наголосив тренер.

Нагадаємо, що Олександр Усик вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Усик виграв бій роздільним рішенням суддів. Для українця це 20 перемога, коли Джошуа програв вже втретє.

Ентоні бурхливо відреагував на свою другу поразку від Олександра. Після оголошення результатів він жбурнув пояси українця та відібрав у нього мікрофон.

Раніше повідомлялося, що Джошуа повернеться в ринг у грудні проти суперника з топ-15 рейтингу, а вже 2023 року може вийти на Деонтея Уайлдера.

Натомість непереможний український боксер може вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі.