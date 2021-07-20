Джошуа вирішив налякати Усика брутальною формою тіла: фото
20 липня 2021 , 16:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Джошуа
Олександр Усик та Ентоні Джошуа продовжують підготовку до бою. Українець запустив челендж, поголивши голову. Джошуа відповів брутальним формою.
Шалена форма Джошуа
Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Джошуа опублікував в інстаграмі фото свого тіла. Ентоні перебуває у прекрасних кондиціях.
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"Щасливий працювати", – підписав фото Джошуа.
- Варто зауважити, що бій Усик – Джошуа перенесли на 25 вересня на прохання британця. Ентоні заявив, що не встигне підготуватися до поєдинку з Усиком.
- Причина в тому, що британець мав зустрітися з Тайсоном Ф'юрі й присвятив декілька місяців підготовці до поєдинку з Тайсоном. Але зустріч з Ф'юрі зірвалася і суперником Джошуа став Усик.
- Усик та Джошуа мають зустрітися у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Стадіон дозволено заповнити на 100%.