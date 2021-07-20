Джошуа вирішив налякати Усика брутальною формою тіла: фото

Олександр Усик та Ентоні Джошуа продовжують підготовку до бою. Українець запустив челендж, поголивши голову. Джошуа відповів брутальним формою.

Шалена форма Джошуа

Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Джошуа опублікував в інстаграмі фото свого тіла. Ентоні перебуває у прекрасних кондиціях.

Варте уваги Усик кардинально змінив зачіску перед боєм з Джошуа: фото

"Щасливий працювати", – підписав фото Джошуа.