Зміна зачіски виявилася кардинальною. Усик повністю зістриг волосся на голові. Фотографію ж він виклав на своїй сторінці в інстаграм.

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При цьому що за два дні до того боксер викладав фотографію, де в нього доволі коротке волосся на голові.

А загалом Усик часто любить змінювати зачіски.

Наступний свій бій Олександр Усик має провести 25 вересня. Його суперником буде Ентоні Джошуа. Хоча офіційно про поєдинок поки що не оголошено.

Це буде чемпіонський бій, адже на кону будуть три чемпіонські пояси – WBO, WBA та IBF у важкій вазі.