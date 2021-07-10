Єдиний кривдник Джошуа попередив Усика перед боєм

Енді Руїс-молодший, який залишається єдиним боксером, що побив Ентоні Джошуа, оцінив шанси Олександра Усика у бою з британцем. Усик і Джошуа мають зустрітися у вересні 2021 року.

Руїс: Джошуа занадто великий і сильний для Усика

Американський мексиканець, як і більшість експертів та боксерів, вважають, що Джошуа надто великий для непереможного українця.

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Руїс порадив Усику провести ще декілька поєдинків перед тим, як битися з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF.

Це дійсно хороший поєдинок, але Джошуа занадто великий і сильний для Усика. Я думаю, що Усику потрібно провести більше поєдинків у важкій вазі, але це в будь-якому випадку буде хороший бій,

– сказав Руїс.

Що відомо про бій Усик – Джошуа

WBO офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Джошуа після того, як суд змусив Тайсона Ф'юрі зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Через рішення суду у Ф'юрі та Джошуа зірвався поєдинок.

За попередньою інформацією, поєдинок Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем. Стадіон дозволять заповнити на 100%.

Якщо Усик переможе в першому поєдинку, то боксери зустрінуться вдруге. Контракт боксерів на бій передбачає реванш для Джошуа. Поки про бій не було оголошено офіційно.

Енді Руїс – єдиний боксер, який перемагав Джошуа. Руїс нокаутував Джошуа влітку 2019 року. Того ж року Джошуа взяв реванш.