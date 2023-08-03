Світоліна приклад для наслідування: експерша ракетка світу вражений останніми успіхами українки

Еліна Світоліна на початку квітня відновила кар'єру в Турі після річної паузи через вагітність. За 4 місяці українка повернулася на топовий рівень, чим вразила експершу ракетку світу Енді Маррея.

Колишній лідер рейтингу ATP, який є переможцем трьох турнірів серії Grand Slam в одиночному розряді, високо оцінив успіхи Еліни Світоліної. Українська тенісистка за цей час встигла дійти до 1/4 фіналу Ролан Гаррос, півфіналу Вімблдона, а також тріумфувати на турнірі у Страсбурзі.

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Гра Світоліної приємно здивувала Маррея

Наразі ж Еліна пробилася до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні, протягом якого вже вибила першу ракетку Росії та другу ракетку Білорусі. Такі результати дозволили українці піднятися у топ-30 світового рейтингу, а також очолити національний.

37-річний Енді Маррей, який з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну та допомагає фінансово, підреслив, що приклад Світоліної демонструє тенісистам можливість робити перерву в активних виступах для створення сім'ї без втрати в якості гри, що є дуже важливим для професійних спортсменів.

Я вражений тим, як добре і швидко Світоліна повернулася до гри на такому хорошому рівні так скоро після народження дитини – це дивно. Наявність подібних прикладів, якщо гравці захочуть це зробити, сприятиме тому, що більше гравців робитимуть перерви у своїй кар'єрі,

– сказав Маррей.

Нагадаємо, що Енді Маррей є 2-разовим переможцем Олімпійських ігор. У 2019 році оголосив про завершення кар'єри через постійний біль у нозі. Проте пізніше йому зробили операцію, яка дозволила британцю повернутися у теніс після важкої травми, але вже із металевим стегном.

. Енді також бере участь у змаганні у Вашингтоні, де дійшов до 1/8 фіналу й зіграє проти першого сіяного на турнірі – Тейлора Фріца. Наразі британець є 44 ракеткою світу.