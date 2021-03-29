Фото дня: емоційна реакція Миколенка на помилку в матчі проти Фінляндії

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Джерело:

інстаграм Миколи Василькова

У неділю, 28 березня, збірна України у другому турі відбору на ЧС-2022 вдома зіграла внічию 1:1 з Фінляндією.

Команда Андрія Шевченка упустила перемогу на останніх хвилинах через помилку Віталія Миколенка, який привіз пенальті у свої ворота і був видалений з поля.

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Сам Миколенко після свого видалення в розпачі чекав завершення гри, сидячи на сходах до підтрибунному приміщені НСК "Олімпійський", продемонструвавши небайдужість гравця до збірної України.

Україна – Фінляндія: підсумки

  • Україна втратила перемогу у матчі, де повинна була здобувати три очки. Здається, підопічні Андрія Шевченка розслабились в останні хвилини, коли тримали звитягу вже майже у руках.
  • Після поєдинку українська збірна з 2 очками посідає 3 місце. Лідирує Франція, яка перемогла Казахстан – 4 пункти. Між обидвома збірними розташовуються фінські футболісти також із 2 набраними очками.
  • Наступний матч збірна України проведе 31 березня проти Казахстану.