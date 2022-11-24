Елітний початок футзальної Ліги Чемпіонів: Ураган розгромив італійців та очолив свою групу

Івано-франківський клуб стартував у еліт-раунді футзальної Ліги Чемпіонів перемогою над італійським Еболі. Українці очолили свою групу. Попереду ще два матчі.

Ураган продовжує феєрити у Європі. Цього разу ніщивної поразки зазнав італіський клуб Еболі з рахунком 7:4 у першому турі ЛЧ.

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Українці невдало розпочали поєдинок, швидко пропустивши, але згодом виправили ситуацію. На перерву Ураган йшов, як лідер – 2:1. У другому таймі команди розщедрились на голи та у сумі заколотили 8 штук. До речі, Еболі не зміг реалізувати два пенальті у ворота нашого клубу. Також українці двічі отримували вилучення у цьому поєдинку, та це їм не завадило вберегти перемогу в мачті. Як результат – здобуто три залікові бали та очолено групу Ліги Чемпіонів.

Ураган (Україна) – Еболі (Італія) - 7:4

Голи: Моспан, 16, 34; Шатурма, 19(п); Микитюк, 24, 33; Швед, 38; Фаренюк, 40 – Санчез, 4,30; Луїзіньйо 30, 34(п);

Нереалізовані пенальті: Луїзіньйо, 35, 38;

Вилучення: Корсун, 34; Микитюк, 37 – Венасіо, 22;

У еліт-раунді футзальної Ліги Чемпіонів представлено 16 команд з різних країн, які поділені на чотири групи по чотири команди. Зіграють клуби між собою по одному поєдинку. Ураган потрапив у квартет з такими клубами: Еболі (Італія), Спортінг (Португалія), Лозніца (Сербія). Кожен переможець групи вийде у фінальну частину турніру.

Хотілось би нагадати, що не Ураган мав представляти Україну на єврокубковій арені, а херсонський Продексім. Через початок війни Росії проти України, чемпіонат України з футзалу було достроково зупинено. Продексім став лідером турнірної таблиці та отримав змогу виступати у єврокубках. Але команда не змогла реалізувати свої плани через окупацію Росією їхнього рідного Херсону. Продексім тимчасово призупинив своє існування, а тому Урагану довелось підмінити їх у Лізі Чемпіонів.

Наступний поєдинок українці проведуть проти Спортинга у четвер, 24 листопада. До слова, португальці також змогли здобути перемогу у першому турі, оскільки здолали Лозніцу (4:2).