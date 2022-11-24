На першій дошці цього поєдинку Василь Іванчук поступився Йордену ван Форесту. Але при цьому своєю грою він захопив увагу усього шахового світу, пише 24 канал.

Читайте також Не змогла відімстити за сестру: Анна Музичук розпочала з нічиї у півфіналі Турніру претенденток

Портал Chess.com назвав 26-й хід українського гросмейстера у цій партії “ходом року”. Іванчук поставив свого коня під 5 (!!!) ударів, але саме завдяки цьому наш шахіст отримав суттєву перевагу.

Чому ж цей хід – сильний?

Почати потрібно здалеку. В дебюті суперник Іванчука витратив зайвий темп на маневр Кінь Е4 – Кінь F6. За цей час український гросмейстер зміг здвоїти тури по лінії С.



Ван Форест – Іванчук / Фото Chesscom

І в цій позиції Іванчук знаходить цікавий план: вивести слона на діагональ Н3–С8. Що йому і вдається зробити за підтримки ферзя.



Партія ван Форест – Іванчук / Фото Chesscom Партія ван Форест – Іванчук / Фото Chesscom