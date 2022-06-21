Елітний автомобіль Роналду потрапив у ДТП: чи був за кермом зірковий футболіст

Кріштіану Роналду після складного сезону відпочиває разом зі сім'єю на Мальорці. Однак не обійшлось без курйозів, тепер в автопарку футболіста поменшало на один дорогоцінний суперкар.

Аварія за участь машини зірки МЮ

Автомобіль Bugatti Veyron став винуватцем аварії на Мальорці. Машина зіркового футболіста єдиною постраждала у ДТП.

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Автівка врізалась у стіну житлового комплексу, передня частина автомобіля повністю розбита. Щоправда, за кермом не перебував сам Кріштіану Роналду, а водій, який не впорався з керуванням. Кермувальник відбувся легкими пошкодженнями та вже бере участь у розслідування аварії.

Елітний суперкар форварда Манчестер Юнайтед, який потрапив в аварію, був вартістю 1,7 мільйона фунтів стерлінгів.



Автівка Роналду потрапила у ДТП / Фото Mallorca Daily Bulletin

Футболіст ще шість днів тому почав викладати спільні фото з відпочинку із родиною.