Елітний автомобіль Роналду потрапив у ДТП: чи був за кермом зірковий футболіст
Джерело:20min
Кріштіану Роналду після складного сезону відпочиває разом зі сім'єю на Мальорці. Однак не обійшлось без курйозів, тепер в автопарку футболіста поменшало на один дорогоцінний суперкар.
Аварія за участь машини зірки МЮ
Автомобіль Bugatti Veyron став винуватцем аварії на Мальорці. Машина зіркового футболіста єдиною постраждала у ДТП.
Читайте також Це надасть нові можливості у допомозі ЗСУ, – Вернидуб про користь від приходу у Кривбас
Автівка врізалась у стіну житлового комплексу, передня частина автомобіля повністю розбита. Щоправда, за кермом не перебував сам Кріштіану Роналду, а водій, який не впорався з керуванням. Кермувальник відбувся легкими пошкодженнями та вже бере участь у розслідування аварії.Деталі. Елітний суперкар форварда Манчестер Юнайтед, який потрапив в аварію, був вартістю 1,7 мільйона фунтів стерлінгів.
Автівка Роналду потрапила у ДТП / Фото Mallorca Daily Bulletin
Футболіст ще шість днів тому почав викладати спільні фото з відпочинку із родиною.
- Роналду, який не проти був покинути Манчестер Юнайтед через незадовільні результати команди, провів у минулому сезоні 39 матчів. За зіграний час Кріштіану забив 24 голи та зробив 3 асисти.
- Після чого нападник вже відіграв за збірну Португалії у Лізі націй. Футболіст забив два м'ячі у ворота Швейцарії та робив одну гольову передачу. У матчі проти все тієї ж Швейцарії отримав відпочинок.