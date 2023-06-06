Навіть не подивилася в бік Сабалєнки: глядачі на Ролан Гаррос освистали Світоліну після матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна отримала порцію негативу від французької публіки. Представницю України вчергове освистали за ігнорування рукостискання з представницею країни-агресорки.

Еліна Світоліна у напруженому чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції поступилася білоруській тенісистці Аріні Сабалєнці. Після поєдинку українка демонстративно проігнорувала фанатку Лукашенка, пише 24 Канал.

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Глядачі на Ролан Гаррос освистали Світоліну

Еліна навіть не подивилася в бік Сабалєнки, яка чекала українку біля сітки для традиційної процедури для рукостискання. За такі дії глядачі освистали українську тенісистку.

Проте Світоліна витримала тиск трибун та навіть подякувала своїм уболівальникам за підтримку. Додамо, що Еліна проводила матч з представницею союзника РФ на фоні новин з України про підрив росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, що в першому колі Ролан Гаррос аналогічна ситуація сталася з Мартою Костюк. Українська тенісистка після матчу не потиснула руку Сабалєнці, за що отримала свист на свою адресу від французької публіки.

Сама Еліна теж стикалася з такою поведінкою глядачів турніру Ролан Гаррос. В 1/16 фіналу Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову, а після матчу не потиснула руку суперниці з країни-агресора.

Світоліна не потиснула руку Сабалєнці: дивіться відео