Еліна Світоліна святкує 27-річчя: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна в суботу, 12 вересня, святкує свій 27-й день народження, зустрічаючи його в якості п'ятої ракетки світу. Що треба знати про найтитулованішу українську тенісистку – у матеріалі Спорт24.

Українка впевнено крокує щаблями кар'єрної драбини, завойовуючи все нові нагороди та титули.

Дивіться також Еліна Світоліна: гарячі фото першої української олімпійської медалістки з тенісу в історії

Що варто знати про успіхи Еліни Світоліної

Вона народилась у спортивній сім'ї і задатки стати успішною спортсменкою у ній батьки бачили ще з дитинства. У 2007 сім'я Світоліних переїжджає з Одеси до Харкова, де 13-річна Еліна стала вихованкою авторитетного спеціаліста в українському тенісі Андрія Луценка. Пізніше їй поталанило навчатись в академії відомої бельгійської тенісистки, олімпійської чемпіонки Жустін Енен.

У 16 – Світоліна стала другою українкою (першою була Катерина Бондаренко), яка перемогла на юніорському Ролан Гарросі. Свій перший дорослий турнір Еліна виграла вже у 19. Тоді, у 2013-му, вона завоювала свій перший титул в дорослому турі WTA, ставши володаркою Кубка Баку, а вже через рік зуміла його захистити.

Читайте також: Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку

2014-2017 стали наразі найпліднішими роками в кар'єрі української тенісистки. За цей час вона понад 10 разів перемагала в матчах проти суперників із ТОП-10 світового рейтингу.

На Олімпійських іграх 2016 в Ріо-де-Жанейро Світоліній вдалось здолати тодішню першу ракетку світу Серену Вільямс.

А після Олімпіади українці вдавалось тричі обігравати нову найкращу тенісистку світу німкеню Анжелік Кербер.

У 2017-му Еліна не зупинялась на досягнутому. З початку року їй вдалось перемогти одразу на 5 турнірах в Тайпеї, Дубаї, Стамбулі, Римі і в Торонто.

Січень 2017-го вона розпочала з нового досягнення для жіночого тенісу України – вперше в історії українка піднялась на високу 13-ту сходинку в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Проте, як виявилось згодом, для Світоліної це була далеко не межа.

Читайте також Еліна Світоліна поділилася секретами правильного харчування і здорового вигляду

Вже у травні вона стала шостою найкращою у світі, а у серпні повторила досягнення найкращого українця Андрія Медведєва і увірвалась у ТОП-5 найсильніших тенісисток світу, зайнявши четверту сходинку. А напередодні свого дня народження, 11 вересня 2017, Світоліна встановила абсолютний рекорд в історії українського тенісу – вона зайняла третє місце в одиночному розряді у міжнародному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Такої високої позиції українці не займали ані в жіночому, ані в чоловічому тенісі.

На початку вересня 2017-го українці вдалося побити ще один рекорд титулованого Андрія Медведєва, але вже в іншій категорії – за сумою преміальних.

За підрахунками фахівців, станом на 2017 сума усіх її призових з початку кар'єри становила приблизно 7 мільйонів доларів США. В той час, як Андрій Медведєв за свою кар'єру загалом заробив 6 721 598 американських доларів. Він, до слова, повісив ракетку на цвях ще у далекому 2001-му.

Однією з гучних перемог Світоліної торік став тріумф 13 серпня над титулованою тенісисткою з Данії Каролін Возняцкі. Тоді українка завоювала Кубок турніру Premier 5 у канадському Торонто.

Дивіться переможну партію Еліни Світоліної над Каролін Возняцкі:

Кубок з Торонто став п’ятим трофеєм в сезоні і українка у свої 23 аж ніяк не планувала зупинятись.

Сезон 2018 року Світоліна розпочала, вигравши турнір Brisbane International в Австралії.

У чвертьфіналі та півфіналі цього змагання українка обіграла двох суперниць із першої десятки світового рейтингу.

Після Australian Open 2018 Світоліна знову міцно закріпилась на третій сходинці WTA – рейтингу найсильніших тенісисток планети. Що цікаво, в 1/16 цього турніру було українське дербі, де Еліна Світоліна перемогла 15-річну українську сенсацію Марту Костюк.



Дві українки Еліна Світоліна та Марта Костюк зійшлись в 1/16 Australian Open 2018//Getty images

У лютому вдруге поспіль вона тріумфувала на Dubai Tennis Championships, у фіналі якого легко здолала росіянку Дарію Касаткіну.

У травні 2018-го Еліна Світоліна вдруге поспіль виграла Italian Open, у вирішальному поєдинку познущавшись над першою ракеткою світу Сімоною Халеп.

28 жовтня 2018 року Еліна Світоліна стала переможницею Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі. Вона стала другою чемпіонкою (після Серени Вільямс) в історії цього турніру, яка не програла жодного матчу.



Еліна Світоліна здобула перемогу на Підсумковому турнірі WTA 2018

У 2019 році Еліна добре підготувалася до Вімблдону. Там Світоліна дійшла до півфіналу, вперше у кар'єрі так далеко зайшовши у турнірах Grand Slam. На US Open вона повторила цей успіх. При цьому її досягнення стало унікальне для України. Вона стала першою нашою спортсменкою, яка зіграла у чвертьфіналах всіх Grand Slam.

Історична медаль Олімпіади

Через всесвітню пандемію COVID-19, спортсменка не змогла показати видатних результатів у 2020 році.

У 2021 році Еліна Світоліна виграла у представниці Казахстану Олени Рібакіной гру за "бронзу" Олімпіади-2020 в Токіо.

До теми Це неймовірні відчуття, – перші слова Світоліної після виграшу "бронзи" на Олімпіаді

У першому сеті українка поступилася Рибакіній (6:1). Другий сет був за Світоліною (7:6). У третьому вирішальному сеті перемогу здобула українка (6:4). Гра тривала більше 2-х годин.

Бронза Світоліної – це перша медаль для України в тенісі на Олімпійських іграх і 5 нагорода для українських спортсменів на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Особисте життя Еліни

Про роман Світоліної й французького тенісиста Гаеля Монфіса стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open. Під час матчу другого кола француз підтримував українку у її боксі разом з тренером. Після цього пара офіційно оголосила про стосунки.

Дивіться також Світоліна опублікувала перші фотографії з весілля

Українка та француз були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих же турнірах у Турі. Їхній роман розпочався після перемоги Еліни на Підсумковому турнірі WTA в 2018 році. Тоді наша співвітчизниця разом з друзями відправилася в Париж, щоб відсвяткувати свій несподіваний успіх.

Світоліна опублікувала фотографію з французької столиці, а Монфіс на неї відреагував і запропонував зустрітися. Після цього між ними пробігла іскра та зав'язалися серйозні стосунки.

Відзначимо, що пара неодноразово розставалася та знову сходилася, а в квітні 2021 року стало відомо про їхні заручини.

У 2021 році пара одружилася. Українка 16 липня офіційно вийшла заміж за Монфіса. Відразу після святкування Еліна у соцмережах змінила свій нік.

Хоча ще до весілля українка заявляла, що не збирається змінювати прізвище у тенісному турі: "Я не знаю, чому ресурси поміняли моє прізвище. Мабуть, вони побачили, що в моїх соцмережах я її змінила. Але я завжди буду грати під Світоліною, тільки після кар'єри зміню прізвище для особистого життя".

Хто така Еліна Світоліна: дивіться відео