Світоліна відвідала незламний Харків, зустрівшись із юними тенісистами: потужні фото

Еліна Світоліна продовжує їздити нечужими для неї українськими містами. Перша ракетка України відвідала незламний Харків та навіть зустрілась із юними місцевими тенісистами.

Титулована українська тенісистка приїхала в Україну, аби побачити родину та знову на власні очі усі наслідки російської агресії. Еліна відвідала Ірпінь та взяла курс у нечужий для неї Харків, якому сильно діставалось та дістається від ворога. Світлини місцевого переповненого вокзалу назавжди будуть у пам'ять усіх українців.

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Світоліна виклала декілька світлин у своєму профілі в інстаграмі та зізналась, що сумувала за цим українським містом.



Світоліна у Харкові / Скриншот зі сторіс інстаграму Еліни

Також Еліна не забула про свій улюблений вид спорту та юних місцевих тенісистів, яким влаштувала приємну зустріч в одному із спортивних комплексів.

Світоліна разом із дітьми зробила фото із розгорнутим українським прапором та потужним гаслом "Теніс попри війну".



Світоліна зустрілась із тенісистами / Скриншот зі сторіс інстаграму Еліни

Еліна, як ніхто інший, займається підтримкою майбутньої надії України на тенісному корті.

На прощання Світоліна виклала фото з автівки, перед лобовим склом якої була мініатюрна фігура повішеного самі знаєте кого.

Дуже дякую за гостинність. Працюємо далі,

– підписала фото Еліна.



Світоліна відвідала Харків / Скриншот зі сторіс інстаграму Еліни

Відзначимо, що перша ракетка України продовжує відновлюватись та навіть розповіла, коли її знову чекати на корті. Раніше на нозі українка носила ортез.

Його Світоліна вже одягала та носила після несподіваного зняття з престижного турніру у Цинциннаті, де повинна була зустрітись із Каролін Возняцкі.

Попри перерву у змаганнях Еліна зберігає за собою 25-те місце у рейтингу WTA (1809 очок).