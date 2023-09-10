Світоліна, яка взяла перерву у змаганнях, знову схвилювала світлиною з ортезом після US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна нещодавно оголосила про перерву у виступах на змаганнях. Найближчим час тенісистка хоче присвятити сім'ї та відновленню.

10 вересня українська тенісистка виклала фото з тренувального залу. Еліна Світоліна навіть під час перерви продовжує підтримувати форму.

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Знову проблеми зі здоров'ям?

Все б нічого, але нове фото знову змусило прихильників українки похвилюватись. На нозі Еліни знову одягнений ортез. Схоже, що проблеми зі стопою далі турбують першу ракетку України.



Еліна Світоліна знову носить ортез / Фото з інстаграму тенісистки

Його Світоліна вже носила після зняття з престижного турніру у Цинциннаті, де повинна була зіграти проти вже легендарної Каролін Возняцкі.

Нагадаємо, що про перерву у змаганнях Світоліна оголосила після виступів на Відкритому чемпіонаті США. Еліна пройшла два кола та у третьому програла 3-й ракетці світу із США Джессіці Пегулі.

Залишається лише сподіватись, що проблеми в титулованої тенісистки будуть лише тимчасовими, а повернення до змагань швидким. Адже повернення Еліни у Тур після народження доньки Скай є досі дивовижним та приємно дивує навіть її конкуренток.

Світоліна не лише швидко вибралась із поза меж топ-1000, а й знову стала першою ракеткою України. Наразі Еліна посідає 26-те місце у рейтингу WTA, набравши вже 1679 очок. Вона відібрала це звання в Ангеліни Калініної, яка за відсутності Світоліною була найвище серед українок.