На початку вересня Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення сезону через травму і необхідність операції. Відтепер і Ангеліна Калініна припиняє змагатися через проблеми зі здоров'ям.
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Калініна достроково завершила сезон
Спортсменка повідомила, що завершує тенісні змагання у сезоні-2024 через проблеми зі здоров'ям.
Через проблеми зі здоров'ям, цей сезон завершено для мене. Дякую всім за вашу постійну підтримку,
– написала Ангеліна Калініна.
Калініна завершила сезон / Скриншот зі сторіс тенісистки
Довідка. У сезоні-2024 Ангеліна Калініна зіграла 46 матчів, у яких 22 рази перемагала. Наразі вона посідає 48 місце в рейтингу WTA.
Нагадаємо, що через проблеми зі здоров'ям Калініна не змогла також виступити на Олімпіаді-2024, яка стала для неї дебютною.