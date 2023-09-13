Після декрету: Світоліна увійшла у топ-5 престижного рейтингу на турнірах Grand Slam у 2023 році

Українська тенісистка відзначилась великою кількістю подач на виліт. За цим показником на найпрестижніших змаганнях її випереджають лише представниці топ-7 рейтингу WTA.

Цього року Еліна Світоліна повернулась у великий теніс. Одеситка з березня 2022-го була в декреті через народження доньки Скай від зіркового тенісиста Гаеля Монфіса.

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За менш ніж півроку українка досягла крутого прогресу, піднявшись з другої тисячі рейтингу WTA аж на 25 місце. Еліна виграла 22 матчі з 34-х у 2023 році.

Також Світоліна потрапила у престижний рейтинг. Українка посіла четверте місце у рейтингу тенісисток, які зробили найбільше ейсів на турнірах Grand Slam цього року. На її рахунку 66 подач на виліт, в середньому – 4,7 за матч.

Топ-5 рейтингу тенісисток за кількістю ейсів на Grand Slam:

Аріна Сабалєнка – 144 Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 106 Онс Жабер (Туніс) – 72 Еліна Світоліна (Україна) – 66 Коко Гауфф (США) – 60

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При цьому Еліна пропустила Australian Open, тому взяла участь тільки у трьох змаганнях Grand Slam. Лідеркою є чинний перший номер Аріна Сабалєнка. На рахунку "нейтральної" білоруски 144 ейси.

Відзначимо, що цього року Світоліна дійшла до чвертьфіналу на Ролан Гаррос та півфіналу Вімблдона. На US Open Еліна програла у третьому колі. Також українка здобула і трофей на турнірі WTA250 у Стразбурзі.