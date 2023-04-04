Ігнорують всі заклики: Світоліна засудила беззубу реакцію WTA щодо тенісисток країн-агресорів

Асоціації жіночого тенісу не підтримує українських гравчинь. Такої думки дотримується бронзова призерка Олімпіади-2020 Еліна Світоліна.

WTA не переймається долею українських тенісисток, які повинні змагатися із суперницями з країн-агресорів. Так, на турнірі в американському Індіан-Веллсі Леся Цуренко відмовилася від матчу з білорускою Аріною Сабалєнка після відвертої розмови з керівництвом WTA. Очільник WTA Стів Саймон обмежується лише загальними словами підтримки наших спортсменок, але на ділі жодним чином їх не захищає.

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Світоліна: WTA мала б зробити більше

Такої думки дотримується зірка тенісу Еліна Світоліна. Під час інтерв'ю французькому виданню L'Equipe вона розкритикувала політику керівництва WTA.

Ми налякані, почуваємося спустошеними. Те, що відбувається з Лесею, – дуже сумно. Люди, які не проходили через це, не можуть зрозуміти, як це: коли ти не маєш дому, коли не почуваєшся в безпеці ніде, коли твоя родина залишається в Україні, під бомбардуваннями, знаючи, що українські міста знищують. Це одночасно відчуття страху й великої спустошеності,

– розповіла Світоліна.

Усі намагання українських тенісисток донести свою позицію генеральному директору WTA виявилися марними.

WTA мала б зробити більше, значно більше, з багатьох питань. Але тепер запізно. Було випущено багато пресрелізів, проведено багато інтерв'ю. Та це було марно,

– сказала Світоліна.