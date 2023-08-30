Леся Цуренко (Україна) – Ельза Жакемо (Франції) 2:1 (7:5, 3:6, 6:1)
Українській тенісистці у першому колі американського "мейджора" мала протистояти Б'янка Андреєску, але канадка знялася з турніру. Замість чемпіонки US Open-2019 на корт зіграти з Лесею Цуренко вийшла Ельза Жакемо з Франції, яка подолала кваліфікацію, пише 24 Канал.
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Це була перша зустріч між тенісистками. Для Цуренко участь в основній сітці американського "мейджора" стала дев'ятим. У попередніх спробах їй тричі вдавалося проходити до наступного раунду.
Перший сет дуже складно давався українській тенісистці. Вона поступалася протягом нього з рахунком 0:3, потім також взяла 3 поспіль гейми, але далі було 3:5 і французька тенісистка мала 3 сетболи на своїй подачі. Але Леся у найвідповідальніший момент змогла зібратися та видати серію успішних розіграшів, що дозволило їй зробити камбек та перемогти з рахунком 7:5.
Після першого сету француженка взялала медичний тайм-аут. який пішов їй на користь. Протягом другої партії суперниці частіше віддавали свою подачу, ніж зберігали. З самого початку українка наздоганяла Жакемо, яка відірвалася на 2 гейми, але до середини сету їй це вдалося. Був рахунок 3:3, проте після цього Ельза двічі перемогла на своїй подачі та зробила брейк, у результаті – 3:6 для Лесі.
Третій сет уже був повністю домінуючим для українки. Леся підтвердила статус фаворитки поєдинку та впевнено закінчила його з рахунком 6:1.
Усього тенісистки провели на корті трішки більше двох годин. Цуренко не зробила жодного ейсу при 3 подвійних помилках, реалізувала 7 з 11 брейк-поінтів і виграла 9 із 14 геймів на своїй подачі.
Нагадаємо, що найкращим результатом Лесі Цуренко в Нью-Йорку є вихід до 1/4 фіналу у 2018 році, де вона поступилася майбутній чемпіонці. На тому турнірі тріумфувала Наомі Осака, у фіналі вона переграла Серену Вільямс.
Зазначимо, що всі українки зіграли матчі першого кола. Далі пройшли Леся Цуренко та Еліна Світоліна. На жаль, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль та Марта Костюк уже завершили свої виступи.
Дивіться відеоогляд матчу Цуренко – Жакемо