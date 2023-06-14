Що робить український народ таким сильним: потужне відео повернення Світоліної після декрету

Еліна Світоліна встигає поєднувати материнство із тенісними змаганнями. Попри це все українська тенісистка не забуває допомагати рідній країні, яку продовжує руйнувати Росія.

Еліна Світоліна яскраво повернулась на корт та вже навіть здобула перший трофей після декрету, який завоювала у французькому Страсбурзі. Усі зароблені призові Еліна віддала на потреби українських дітей. 13 червня на соціальних сторінках української тенісистки з'явилось мотиваційне відео із важливим підтекстом.

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Світоліна: Ми об'єдналися всі разом заради однієї мети – перемоги

На початку відео з'являється запитання: "Що робить український народ таким сильним?". Після чого у ролику зібрані усі найкращі моменти із гри бронзової призерки Олімпіади-2020 та її незабутні емоції на корті.

Відео закінчується словами Еліни із пресконференції після поразки в 1/4 фіналу Ролан Гаррос від білоруски Аріни Сабалєнко, коли вона відповіла, у чому ж сила її земляків.

Той дух, що нам ніколи не дається легко. Наша сила в тому, що ми об'єдналися всі разом заради однієї мети – перемоги,

– відповіла Еліна.

Потужне відео повернення Еліни Світоліної на корт

Деякі українські спортсмени поширили відео у сторіс своїх сторінок в інстаграмі. Атлети не приховували свого захвату від виступів Еліни після народження донечки Скай.

12 червня оновився рейтинг WTA. З кожним тижнем Світоліна потрохи наближається до топових спортсменок. Якщо на початку повернення на корт Еліна була за межами топ-1000, то тепер вже українка посідає 73-тю позицію. Це чудовий стрибок на 119 місць після того, як Світоліна дісталась до чвертьфіналу Ролан Гаррос у Парижі.