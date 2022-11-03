Найбільше щастя у світі: Світоліна зачарувала милим відео із маленькою донькою

Еліна Світоліна продовжує насолоджуватись материнством. Українська тенісистка показала нове від з донечкою Скай.

Колишня третя ракетка світу переживає найкращий період у житті кожної жінки. 15 жовтня Еліна Світоліна вперше стала мамою.

Важливо "Можливість нагадати усім, що війна триває": Світоліна проведе благодійний аукціон у Монако

Найкращий період у житті

Українська тенісистка не показує обличчя своєї новонародженої донечки Скай від зайвих поганих поглядів. Але не перестає тішити своїх прихильників світлинами та відео з донькою.

Раніше дружина французького тенісиста Гаеля Монфіса показала кімнату доньки та перші прогулянки на свіжому повітрі.

Цього разу в об'єктив смартфона Еліни потрапила сама Скай. Світоліна зняла оригінальне відео з донькою у свій TikTok.

Відео Світоліної з донечкою Скай

Нагадаємо, що тенісне подружжя побралося 16 липня 2021-го року. Святкування було у швейцарському Ньйоні. А вже 15 травня 2022 року стало відомо, що пара чекає на поповнення.

Наразі Світоліна поєднує материнство з благодійною діяльністю. Еліна продовжує допомагати Україні у війні проти Росії. Тенісистка анонсувала гала-вечір із аукціоном, який відбудеться 2 грудня у Монако.