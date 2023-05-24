Усі хочуть бачити Еліну: Світоліна отримала черговий wild card на турнір WTA у Нідерландах
Джерело:Libéma Open
Еліна Світоліна продовжує боротись за трофей турніру WTA 250 у Страсбургу (Франція). Однак українська тенісистка вже отримала wild card на наступні змагання.
Організатори турніру WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі хочуть бачити на своєму корті українку. Тому дали Еліні wild card в основу трав'яного старту.
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Щедрість організаторів змагань
У твітері Libéma Op зазначили цю новину, як повернення на корт колишньої третьої ракетки світу.
Для української тенісистки участь на цьому турнірі у Нідерландах не буде дебютною. У 2014-му році Світоліна вже виступала у Гертогенбосі, де дійшла до стадії чвертьфіналу.
А поки Еліна зіграє в 1/8 фіналу WTA 250 у Франції. Суперницею українки буде Ерін Раутліфф із Нової Зеландії. Орієнтовний початок зустрічі 24 травня о 16:05 (за Києвом).
Нагадаємо, що у першому колі Світоліна у двох сетах здолала американку Луїзу Чіріко – 6:4 та 7:6.
Наразі найкращим результатом після повернення на корт Світоліної є її виступ у Франції на турнірі WTA125 у Сен-Мало. Тоді Еліна зуміла дійти до півфіналу, де поступилась американці Слоан Стівенс. Одразу після цього виступу Світоліна з 1088-ї позиції застрибнула на 540-ву.
Станом на 24 травня Світоліна йде у світовому рейтингу WTA на 508-й сходинці, набравши 87 балів.