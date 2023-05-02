На цих вихідних визначаться чемпіони у тенісному турніри Madrid Open. Серед жінок в індивідуальному розряді стартувало п'ятеро українок, але всі вони вже вилетіли.

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А ось у парному розряді наша країна має успіхи. Стартували там троє наших представниць – Надія Кіченок у парі з бельгійкою Кімберлі Циммерманн (Бельгія), Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко та Марта Костюк із румункою Еленою-Габріелою Русе.

Костюк у півфіналі

Сестри Кіченок залишили змагання ще на першій стадії, хоча Людмила завдяки парі з Остапенко була другим сіяним номером змагання. А ось Марті Костюк разом з напарницею з Румунії вдалось зробити прорив.

У першому раунді пара здолала угорсько-казахських опоненток Бабош – Даніліна. А другий раунд був пройдений на відмові Павлюченкової та казашки Рибакіної. У чвертьфіналі доля звела Костюк і Русе за парою Нікулеску (Румунія) – Німонія (Японія).

Суперники обмінялись перемогами 6:2 в кожному сеті, а тайбрейк Марта та Елена-Габріела виграли з рахунком 10:5. Таким чином Костюк стає півфіналісткою турніру у Мадриді.

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З ким зіграють Костюк та Русе

За путівку до фіналу вона та Русе посперечаються з американським дуетом Гауфф – Пегула, які сіялись під першим номером. Відзначимо, що у Марти було всього два фінали у парному розряді.

У 2021-му вона разом з Людмилою Кіченок програли в Тенеріфе, а у 2022-му Костюк здобула перемогу у Словенії разом з Терезою Мартінцовою з Чехії.