Все заради перемоги України: Світоліна допомогла зібрати солідну суму для бригади НГУ

Українська тенісистка Еліна Світоліна взяла участь у благодійному аукціоні. Завдяки зірковій спортсменці вдалося зібрати 50 тисяч доларів.

На початку листопада Еліна Світоліна відвідала бригаду Національної гвардії України "Хартія" та привезла розвідувальні дрони. Черговий подарунок від першої ракетки України підрозділ отримає вже незабаром.

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Ракетка Світоліної допоможе ЗСУ

Українська тенісистка взяла участь в розважальному шоу "Пожежа", ведучими якого є Володимир Дантес і Олексій Дурнєв. Під час програми був проведений благодійний аукціон. За ракетку Еліни Світоліної покупець заплатив 31 тисячу євро.

Загалом під час шоу вдалося зібрати близько 50 тисяч доларів. Ці кошти підуть для потреб 13-ї бригади НГУ "Хартія", яку підтримує Еліна.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна під час останнього візиту в Україну відвідала Ірпінь. Тенісистка разом із донорами UNITED24 допомагала збирати кошти на відбудову ЖК "Мюнхгаузен", який був зруйнований російськими окупантами.