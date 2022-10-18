Найкращий воротар 2022 року залишився за бортом Реала: ще один шанс для Луніна у Ла Лізі

У середу, 19 жовтня, Реал гостюватиме на стадіоні Ельче у 10-му турі іспанської Ла Ліги. Карло Анчелотті визначився із заявкою "Королівського клубу" на майбутню гру.

Тібо Куртуа, який повернувся у загальну групу "вершкових" продовжує святкувати отримане звання найкращого воротаря 2022 року. Бельгієць не потрапив у заявку Реала на виїзний поєдинок проти Ельче.

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Лунін продовжує захищати ворота Реала

Це буде шостий матч мадридського клубу без Куртуа.

Натомість серед трьох голкіперів у списку є ім'я Андрія Луніна. Український воротар отримає ще один шанс у футболці мадридського клубу.

23-річний страж воріт збірної України проведе свій 6-й матч у сезоні-2022/2023 за Реал. Попередній тур Ла Ліги приніс у кар'єру Луніна першу битву в Ель Класіко проти Барселони. Андрій одного разу виймав м'яч із сітки воріт та допоміг команді здобути домашню перемогу з рахунком 3:1. За зіграні матчі у цьому сезоні український воротар пропустив 4 голи та в одному матчі зіграв на нуль.



Заявка Реала на матч проти Ельче / Фото з твітера мадридського клубу

На передматчевій пресконференції Анчелотті підтвердив участь Луніна у наступній грі проти Ельче.

Натомість у заявці є володар Золотого м'яча-2022 Карім Бензема.

Реал підходить до поєдинку у статусі лідера Ла Ліги. За 9 турів "Королівський клуб" набрав 25 очок. Відрив від найближчого конкурента, яким є якраз Барселона, складає лише 3 бали.

Ельче з 3 балами йде на останньому 20-му місці.

Початок зустрічі Ельче – Реал о 22:00 за Києвом.